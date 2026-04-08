В Лиге чемпионов появился второй фаворит

«Бавария» стала вторым фаворитом Лиги чемпионов

Букмекеры назвали второго фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

После первых матчей 1/4 финала на победу двух команд в турнире можно поставить с одинаковым коэффициентом 3,30. Ранее единоличным фаворитом являлся лондонский «Арсенал», теперь точно так же шансы на титул у мюнхенской «Баварии».

Тройку претендентов на победу в Лиге чемпионов замыкает «Барселона». На ее победу в турнире можно поставить с коэффициентом 5,80.

Ранее «Бавария» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде обыграла мадридский «Реал» (2:1). «Арсенал» одержал гостевую победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0).