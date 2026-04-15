В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводка

20:16, 15 апреля 2026Экономика

В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Баевском районе Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Подтопления начались в результате роста уровня воды в реках Прослаушка и Кулунда. Сейчас уровень воды в Кулунде составляет 613 сантиметров при критической отметке 590 сантиметров. Из-за наводнения уже пострадали 38 домов и 19 приусадебных участков. Пятерым жителям пришлось переехать к родственникам, власти подготовили пункт временного размещения.

Ранее в Кургане река Тобол поднялась и затопила набережную возле площади в центре города. Уровень воды достиг отметки в 412 сантиметров, за последние трое суток показатель увеличился на 13 сантиметров.

