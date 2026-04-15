Река поднялась и затопила набережную в российском городе

В Кургане из-за роста уровня Тобола затопило набережную возле Троицкой площади

В Кургане река Тобол поднялась и затопила набережную возле Троицкой площади в центре города. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным вторника, 14 апреля, уровень воды в реке достиг отметки в 412 сантиметров — за последние трое суток он вырос на 13 сантиметров. По словам очевидцев, весь нижний ярус набережной ушел под воду, вниз по лестнице уже не спуститься.

«На остальных участках набережной обстановка спокойная, но уже заметно как Тобол постепенно растет», — рассказал корреспондент агентства. По прогнозам синоптиков, уровень воды в реке рискует подняться до 650 сантиметров.

Ранее паводок обрушился на Томскую область. В поселке Черная речка затопило 25 домов и 185 земельных участков, а в селе Тахтамышево — восемь огородов. 73 местных жителя были эвакуированы в пункты временного размещения. Для улучшения ситуации на реке Томь начали взрывать лед.