Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:40, 15 апреля 2026

Река поднялась и затопила набережную в российском городе

В Кургане из-за роста уровня Тобола затопило набережную возле Троицкой площади
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Илья Чикотин / 72.RU

В Кургане река Тобол поднялась и затопила набережную возле Троицкой площади в центре города. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным вторника, 14 апреля, уровень воды в реке достиг отметки в 412 сантиметров — за последние трое суток он вырос на 13 сантиметров. По словам очевидцев, весь нижний ярус набережной ушел под воду, вниз по лестнице уже не спуститься.

«На остальных участках набережной обстановка спокойная, но уже заметно как Тобол постепенно растет», — рассказал корреспондент агентства. По прогнозам синоптиков, уровень воды в реке рискует подняться до 650 сантиметров.

Ранее паводок обрушился на Томскую область. В поселке Черная речка затопило 25 домов и 185 земельных участков, а в селе Тахтамышево — восемь огородов. 73 местных жителя были эвакуированы в пункты временного размещения. Для улучшения ситуации на реке Томь начали взрывать лед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok