Названы провоцирующие бессонницу продукты

Нутрициолог Галкина: Чай и шоколад по вечерам могут вызвать бессонницу

Некоторые привычные продукты, если есть их вечером, могут провоцировать проблемы со сном. Об этом предупредила нутрициолог Алина Галкина в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь таким продуктом специалистка назвала кофеин. Она уточнила, что речь идет не только о кофе. Бессонницу могут вызывать чай, шоколад и энергетики. «Кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышает уровень бодрствования и может сохранять эффект в течение шести-восьми часов», — отметила Галкина.

Также негативно на сон влияют сладости и быстрые углеводы, вызывающие резкие колебания уровня сахара в крови. По словам эксперта, такие перепады могут приводить к ночным пробуждениям и ощущению тревоги. Тяжелая и жирная пища по вечерам тоже нежелательна, так как она перегружает пищеварительную систему и не дает организму полноценно отдыхать.

Кроме того, Галкина отметила, что ухудшать сон могут острая еда, алкоголь и переедание перед сном. Нутрициолог рекомендовала выбирать легкий ужин за несколько часов до отдыха, чтобы организм успел завершить пищеварение и спокойно перейти к восстановлению.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, что матрас может серьезно подорвать здоровье. По его словам, из-за неподходящего спального места могут появиться боль, кашель или аллергия.