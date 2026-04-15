Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:29, 15 апреля 2026

Названы провоцирующие бессонницу продукты

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lia Koltyrina / Shutterstock / Fotodom

Некоторые привычные продукты, если есть их вечером, могут провоцировать проблемы со сном. Об этом предупредила нутрициолог Алина Галкина в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь таким продуктом специалистка назвала кофеин. Она уточнила, что речь идет не только о кофе. Бессонницу могут вызывать чай, шоколад и энергетики. «Кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышает уровень бодрствования и может сохранять эффект в течение шести-восьми часов», — отметила Галкина.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Также негативно на сон влияют сладости и быстрые углеводы, вызывающие резкие колебания уровня сахара в крови. По словам эксперта, такие перепады могут приводить к ночным пробуждениям и ощущению тревоги. Тяжелая и жирная пища по вечерам тоже нежелательна, так как она перегружает пищеварительную систему и не дает организму полноценно отдыхать.

Кроме того, Галкина отметила, что ухудшать сон могут острая еда, алкоголь и переедание перед сном. Нутрициолог рекомендовала выбирать легкий ужин за несколько часов до отдыха, чтобы организм успел завершить пищеварение и спокойно перейти к восстановлению.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, что матрас может серьезно подорвать здоровье. По его словам, из-за неподходящего спального места могут появиться боль, кашель или аллергия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

    Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok