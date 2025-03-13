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10:48, 13 марта 2025Бывший СССР

Названа дата инаугурации президента Абхазии

Инаугурация президента Абхазии Гунбы состоится 2 апреля в Сухуме
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президента Абхазии Бадра Гунба вступит в должность на торжественной церемонии в Сухуме, которая состоится 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы абхазского лидера.

«Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунбы состоится 2 апреля в Сухуме», — рассказал собеседник агентства.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. По итогам голосования главой государства был избран Бадра Гунба, его поддержали почти 55 процентов избирателей.

Ранее избранный президент Абхазии заявил, что отношения Сухума и Тбилиси могут быть урегулированы при условии признания суверенитета республики. По его словам, подобные шаги должны быть оформлены в юридические документы.

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