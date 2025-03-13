Названа дата инаугурации президента Абхазии

Инаугурация президента Абхазии Гунбы состоится 2 апреля в Сухуме

Президента Абхазии Бадра Гунба вступит в должность на торжественной церемонии в Сухуме, которая состоится 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы абхазского лидера.

«Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунбы состоится 2 апреля в Сухуме», — рассказал собеседник агентства.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. По итогам голосования главой государства был избран Бадра Гунба, его поддержали почти 55 процентов избирателей.

Ранее избранный президент Абхазии заявил, что отношения Сухума и Тбилиси могут быть урегулированы при условии признания суверенитета республики. По его словам, подобные шаги должны быть оформлены в юридические документы.