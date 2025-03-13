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20:56, 13 марта 2025Наука и техника

Уровень мирового океана неожиданно вырос

НАСА: Уровень мирового океана неожиданно вырос на 0,59 сантиметра в 2024 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cpl Tom Cann Raf / Globallookpress.com

Специалисты американского космического агентства (НАСА) зафиксировали неожиданное повышение уровня мирового океана в 2024 году. Об этом сообщается на сайте организации.

В отчете говорится, что уровень океана увеличивается быстрее, чем ожидалось. Главным образом это происходит из-за расширения воды по мере ее нагрева. В 2024-м уровень мирового океана вырос на 0,59 сантиметра, тогда как ученые прогнозировали рост 0,43 сантиметра.

«Это очевидно, что уровень океана продолжает подниматься, и эта скорость растет все больше и больше», — заявил исследователь Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Джош Уиллис. По его словам, рост уровня «на две три» связан с термическим расширением, хотя раньше это происходило в основном из-за притока воды с суши в океан по причине таяния ледников.

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С момента начала наблюдений в 1993 году среднегодовой уровень роста увеличился в два раза. В общей сложности за 30 лет уровень мирового океана поднялся на десять сантиметров. В НАСА наблюдают за состоянием мирового океана с помощью спутников. В настоящий момент с этой целью ученые используют спутник Sentinel-6 Michael Freilich, который был запущен в 2020 году.

В конце февраля ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Андрей Глазовский заявил, что если таяние ледников продолжится, то к началу XXII века значительная часть суши окажется под водой. По словам специалиста, быстрее всего ледники тают в Арктике и Антарктике, из-за чего повышается уровень Мирового океана.

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