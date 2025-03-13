Продавцы автомобилей в России попросили о льготных кредитах

РоАД попросила Мишустина поддержать автодилеров льготными кредитами

В условиях резкого снижения продаж автодилеры в России попросили поддержать их льготными кредитами. Об этом со ссылкой на обращение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову сообщает газета «Ведомости».

Ассоциация просит власти разработать отраслевую программу льготного кредитования продавцов автомобилей, чтобы те с помощью займов пополняли оборотные средства. Ставку по таким кредитам предложили установить до 10 процентов, что вдвое ниже текущего уровня ключевой в России (она составляет 21 процент, под нее Центробанк кредитует все прочие организации)

Помимо льготных займов, автодилеры просят выработать меры по стабилизации ситуации на авторынке и предотвращения развития кризиса в отрасли.

По данным «Автостата», в феврале 2025 года продажи новых легковых машин в России упали на четверть год к году, до 78 тысяч штук. С начала года рынок легковушек просел на девять процентов, до 167 тысяч машин. Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий предупредил, что такими темпами рынок новых легковых автомобилей провалится относительно прошлого года на 45-50 процентов.

Если падение продаж не остановить или хотя бы не замедлить, около трети автодилеров закончат год с убытками. Это приведет к закрытию автосалонов и потере около 150 тысяч рабочих мест, а также поставит крест на планах по локализации компонентов для российских автомобилей. Сейчас компании работают «либо в ноль, либо в минус», надеясь в основном на бонусы от производителей и импортеров за выполнение планов продаж. Брать кредиты по ставке выше 10 процентов годовых бизнес себе позволить не может, подчеркнул исполнительный директор Ассоциации Игорь Чикин

Ранее в «Автостате» предупредили, что машины, завезенные в Россию в начале 2025-го, подорожают как минимум на 10 процентов к началу второго полугодия. К такому развитию событий приведут рекордная ключевая ставка Центробанка (ЦБ), которая в настоящее время находится на уровне в 21 процент годовых, а также очередное повышение утилизационного сбора в начале января.