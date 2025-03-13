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20:45, 13 марта 2025Силовые структуры

Сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей в российском регионе

В Бурятии сотрудница маркетплейса украла вещи почти на 300 тыс. рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении 33-летней сотрудницы маркетплейса за кражу вещей на 297 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

О краже 77 позиций из пункта выдачи заказов (ПВЗ) полиции стало известно после обращения представителя маркетплейса. Было установлено, что с декабря 2022 года по ноябрь 2024-го жительница Гусиноозерска, будучи менеджером маркетплейса, создавала поддельные аккаунты и через них заказывала понравившиеся вещи.

Когда вещи поступали на ПВЗ, женщина забирала товар, оформляла отказ по причине брака или обмена и обратно на склад направляла уже пустые коробки. Обман вскрылся при инвентаризации. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате, фигурантке грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали женщину за кражу 70 посылок из пункта выдачи заказов.

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