Тарасова поддержала Пугачеву после скандала с журналисткой на Кипре

Татьяна Тарасова поддержала Аллу Пугачеву после скандала с журналисткой на Кипре

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала певицу Аллу Пугачеву, которая поругалась с журналисткой на Кипре. Об этом сообщает Sport24.

Специалист подтвердила, что Пугачева — патриотка России. «Я очень люблю Аллу Борисовну, просто обожаю. В России у нее был огромный успех, но сейчас она делает так, как нужно ее детям. Мы всегда ждем ее здесь», — заявила Тарасова.

Скандал с участием Пугачевой произошел 7 марта на Кипре. Певица поругалась с журналисткой, которая пыталась взять у нее комментарий на улице. «Вы тупые, нахальные… Я — патриотка, а ты нахалка», — заявила на видео артистка.

Ранее Тарасова назвала главную проблему российского спорта. По ее словам, атлетам не хватает допуска до международных соревнований.