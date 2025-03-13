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10:22, 13 марта 2025Россия

Тела солдат ВСУ с простреленными головами сняли на видео в Курской области

Тела украинских солдат около Казачьей Локни в Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Курской области сняли на видео тела украинских солдат. Запись, предположительно сделанную российскими военнослужащими, опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Автор ролика показывает пятерых украинских бойцов. По меньшей мере у двоих из них прострелены головы.

Мужской голос за кадром пересчитывает украинцев, направляя на каждого из них камеру, и негативно высказывается о них.

Ранее стало известно, что украинские командиры приказали добивать своих раненых в Курской области. Таким образом они пытаются не допустить массовой сдачи в плен. Тем временем Российская армия развивает успех в приграничном регионе, освободив за пять дней 24 населенных пункта.

ЖЗЛ
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