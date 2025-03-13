Тела солдат ВСУ с простреленными головами сняли на видео в Курской области

Тела украинских солдат около Казачьей Локни в Курской области сняли на видео

В Курской области сняли на видео тела украинских солдат. Запись, предположительно сделанную российскими военнослужащими, опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Автор ролика показывает пятерых украинских бойцов. По меньшей мере у двоих из них прострелены головы.

Мужской голос за кадром пересчитывает украинцев, направляя на каждого из них камеру, и негативно высказывается о них.

Ранее стало известно, что украинские командиры приказали добивать своих раненых в Курской области. Таким образом они пытаются не допустить массовой сдачи в плен. Тем временем Российская армия развивает успех в приграничном регионе, освободив за пять дней 24 населенных пункта.