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22:11, 13 марта 2025Мир

Трамп заявил о нежелании использовать рычаги давления на Россию

Трамп: Штаты не говорят о давлении на РФ в связи с позитивным ходом переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает рычагами давления на Россию. Однако он не хочет говорить о них в связи с «позитивным» ходом переговоров с Москвой по урегулированию украинского конфликта, пишет РИА Новости.

«У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно», — подчеркнул Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.

Накануне глава Штатов также заявил, что США сохраняют финансовые рычаги давления на Россию. При этом Вашингтон не хочет их применять. Трамп подчеркнул, что он рассчитывает на согласие российской стороны в вопросе прекращения огня на Украине.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Также глава государства подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.

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