Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 13 марта 2025Мир

Трамп заявил о желании обогнать Россию по одному показателю

Трамп: США планируют заказать 48 ледоколов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты желают обогнать Россию по количеству ледоколов, Вашингтон планирует заказать 48 кораблей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте, передает телеканал CNN.

«Мы заказали, мы находимся в процессе заказа 48 ледоколов», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что у России есть около 40 ледоколов и США хотят обогнать РФ по этому показателю. Трамп подчеркнул, что его страна «должна иметь защиту».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон располагает рычагами давления на Россию. Однако он не хочет говорить о них в связи с «позитивным» ходом переговоров с Москвой по урегулированию украинского конфликта.

До того российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Также глава государства подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

    Российский вратарь взял пенальти и помог норвежскому клубу выйти в 1/4 финала Лиги Европы

    Стало известно о множественных отравлениях бойцов ВС России из-за дронов ВСУ

    Спецпосланник Трампа начал готовиться к встрече с Путиным в Москве

    Трамп заявил о желании обогнать Россию по одному показателю

    Зеленский увидел в заявлениях Путина готовность отказаться от перемирия

    Фотограф опубликовал снимки полуголой дочери Джонни Деппа

    Попавшие в плен ВСУ срочники стали свидетелями казни российских солдат

    Украину обязали выплатить компенсации пострадавшим в Доме профсоюзов в Одессе

    Трамп заявил о нежелании использовать рычаги давления на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше