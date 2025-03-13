В России высказались об условиях прекращения огня на Украине

Депутат Чепа: Требования России исключают продолжение конфликта на Украине

Соглашение о прекращении огня на Украине должно быть прелюдией к мирному соглашению, но никак не временной остановкой для возможности перевооружиться, перегруппироваться, создать новые укрепления и продолжить конфликт и террористические действия, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Возможные требования России он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что Москва выдвинула Вашингтону список требований, касающихся перемирия на Украине и перезагрузки отношений с США. Отмечалось, что российские и американские официальные лица обсуждали условия в течение последних трех недель.

«Я не знаю, что написано в этом списке, но я абсолютно уверен, что такой список есть и должен быть. Главное — подготовиться к решению главного вопроса, исключить в дальнейшем те условия, которые стали первопричиной этого конфликта, не дать возможности сейчас перевооружиться, не дать возможности подготовиться к новым действиям, исключить подставки оружия. Я думаю, это основное», — поделился депутат.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. При этом глава государства указал, что необходимо устранение первопричин кризиса, что позволит обеспечить стабильный мир.

