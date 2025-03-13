Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 13 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об условиях прекращения огня на Украине

Депутат Чепа: Требования России исключают продолжение конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Соглашение о прекращении огня на Украине должно быть прелюдией к мирному соглашению, но никак не временной остановкой для возможности перевооружиться, перегруппироваться, создать новые укрепления и продолжить конфликт и террористические действия, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Возможные требования России он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что Москва выдвинула Вашингтону список требований, касающихся перемирия на Украине и перезагрузки отношений с США. Отмечалось, что российские и американские официальные лица обсуждали условия в течение последних трех недель.

«Я не знаю, что написано в этом списке, но я абсолютно уверен, что такой список есть и должен быть. Главное — подготовиться к решению главного вопроса, исключить в дальнейшем те условия, которые стали первопричиной этого конфликта, не дать возможности сейчас перевооружиться, не дать возможности подготовиться к новым действиям, исключить подставки оружия. Я думаю, это основное», — поделился депутат.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. При этом глава государства указал, что необходимо устранение первопричин кризиса, что позволит обеспечить стабильный мир.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Политолог назвал возвращение одного города вопросом цивилизационного выживания России

    В Кремле раскрыли самого близкого союзника России

    Песков оценил предстоящие переговоры Путина и Лукашенко

    В Кремле оценили законность антироссийских санкций

    В Киеве назвали цену украинской демократии

    Песков объяснил использование Путиным военной формы в Курской области

    Бывшая ведущая Первого канала назвала раздражавшую ее особенность Франции

    Песков пообещал проинформировать о контактах с представителями США

    Едва не погибший под Суджей военкор показал кадры из освобожденного города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше