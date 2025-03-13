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13:31, 13 марта 2025Путешествия

Туристка высунулась из поезда на Шри-Ланке, ударилась головой о стену и упала на рельсы

Туристка из Китая ударилась о стену во время поездки на поезде на Шри-Ланке
Алина Черненко

Фото: Jan Wehnert / Globallookpress.com

Туристку из Китая пришлось госпитализировать после поездки на поезде на Шри-Ланке. Подробностями истории поделился портал Dimsum Daily.

По данным издания, инцидент произошел 9 марта около железнодорожного туннеля в деревне Идалгашинна. Во время путешествия 35-летняя китаянка высунулась из движущегося поезда, ударилась головой о бетонную стену туннеля и упала на рельсы.

Спасатели оперативно доставили пострадавшую в критическом состоянии в больницу. Женщина получила серьезные травмы головы и ног.

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Бывший секретарь Ассоциации водителей туристических поездов Шри-Ланки Криш выразил обеспокоенность по поводу растущей тенденции туристов высовываться из движущихся поездов, чтобы сделать фотографии. Он подчеркнул, что такие действия рискованны и уже привели к многочисленным травмам и летальным исходам.

Последняя трагедия на железной дороге Шри-Ланки произошла в феврале. Тогда российская туристка захотела сделать селфи во время поездки на поезде, высунулась из вагона и врезалась в камень. Спасти женщину не удалось.

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