Песков: Против России ввели незаконные санкции и их надо отменить

Все санкции, введенные против России, были незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, все эти ограничения должны быть отменены.

Ранее западные СМИ сообщили, что эффективность санкций в отношении российского танкерного флота начала убывать. Среднесуточные объемы поставок нефти из всех российских портов за последний месяц выросли примерно на 300 тысяч баррелей и достигли 3,37 миллиона баррелей. Это самый большой прирост с января 2023 года.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может ввести дополнительные импортные пошлины на товары из России. Кроме того, рестрикции могут затронуть банковский сектор.