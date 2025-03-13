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12:46, 13 марта 2025Экономика

В Кремле оценили законность антироссийских санкций

Песков: Против России ввели незаконные санкции и их надо отменить
Кирилл Луцюк

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Все санкции, введенные против России, были незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, все эти ограничения должны быть отменены.

Ранее западные СМИ сообщили, что эффективность санкций в отношении российского танкерного флота начала убывать. Среднесуточные объемы поставок нефти из всех российских портов за последний месяц выросли примерно на 300 тысяч баррелей и достигли 3,37 миллиона баррелей. Это самый большой прирост с января 2023 года.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может ввести дополнительные импортные пошлины на товары из России. Кроме того, рестрикции могут затронуть банковский сектор.

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