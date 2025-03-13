В МИД России вызвали послов двух стран Запада

В МИД России вызвали послов Дании Вара и Германии Ламбсдорфа

В МИД России вызвали послов Дании Йеспера Вара и Германии Александра Ламбсдорфа, сейчас они уже покинули внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол ФРГ прибыл в МИД на посольском автомобиле ранее днем в четверг», — отмечает агентство.

Дополнительно уточняется, что визиты обоих представителей прошли в рамках рабочих контактов. Дипломаты покинули Министерство иностранных дел России в 16:00 по московскому времени.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию неназванного российского дипломата и его супруги, а также вызвало к себе посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина. В ведомстве отметили, что это ответ на якобы «российскую кампанию преследования британских дипломатов».