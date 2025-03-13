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11:26, 13 марта 2025Бывший СССР

В Раде исключили продолжение украинского конфликта при одном условии

Дубинский: Возобновление украинского конфликта после перемирия невозможно
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Возобновление украинского конфликта после заключения перемирия между Москвой и Киевом невозможно. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Фактически война закончилась. Вернуться к боевым действиям после перемирия — нереально. Все слишком устали от войны», — написал он. Так парламентарий прокомментировал переговоры между украинской и американской делегациями, в результате которых Киев выразил готовность принять предложение США о прекращении огня сроком на 30 дней.

Депутат также призвал провести в Верховной Раде голосование по объявлению перемирия. По его словам, это обеспечит стабильные гарантии, которые не сможет нарушить президент Украины Владимир Зеленский.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Как рассказал госсекретарь США Марко Рубио, в ходе переговоров также обсуждались вопросы территориальных уступок со стороны Киева.

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