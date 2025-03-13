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05:00, 13 марта 2025Мир

В России пообещали рассмотреть предложение США о перемирии на Украине

Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США о перемирии на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Россия «с большой осторожностью» относится к предложению США о временном прекращении огня на Украине, но готова его рассмотреть. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ).

При этом он подчеркнул, что прекращение военных действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня сроком на 30 дней. При этом в Кремле, комментируя инициативу, заявили о нежелании Москвы забегать вперед по теме перемирия.

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