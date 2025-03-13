В России пообещали рассмотреть предложение США о перемирии на Украине

Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США о перемирии на Украине

Россия «с большой осторожностью» относится к предложению США о временном прекращении огня на Украине, но готова его рассмотреть. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ).

При этом он подчеркнул, что прекращение военных действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня сроком на 30 дней. При этом в Кремле, комментируя инициативу, заявили о нежелании Москвы забегать вперед по теме перемирия.