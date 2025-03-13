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12:30, 13 марта 2025Спорт

Загитова показала свой ужин

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что съест на ужин картошку с селедкой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Алина Загитова»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале показала ужин.

Спортсменка рассказала, что съест картошку с селедкой, кабачковой икрой и корнишонами. Также она собиралась выпить Actimel. «Пишите в комментариях, бывает ли у вас такое настроение съесть все. Абсолютно все и сразу. И вперемешку», — обратилась она к подписчикам.

Ранее Загитова рассказала о том, чем пожертвовала ради карьеры. По ее словам, она отказалась от друзей и еды.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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