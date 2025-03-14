Губернатор Носов: «Авиация Колымы» испытала средства РЭБ для тяжелой техники

Школа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — подразделение предприятия «Авиация Колымы» — на полигоне Минобороны России провела испытания средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для тяжелой техники и штурмовых групп. Об этом в Telegram рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По его словам, разработка магаданских специалистов получила положительные заключения военного ведомства. «Мобильный комплекс разработан с учетом малого веса и габаритов», — отметил глава региона.

В феврале глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что специальная военная операция (СВО), в ходе которой БПЛА, применяемые российской стороной, доказали свою эффективность, подстегнула интерес к российским средствам РЭБ у заказчиков за рубежом.

В сентябре ТАСС со ссылкой на липецкое Научно-производственное объединение «Киловатт» сообщил, что российские специалисты испытывают новые средства РЭБ, созданные для работы в составе комплекса эшелонированной обороны для защиты от БПЛА.