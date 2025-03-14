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01:00, 14 марта 2025Ценности

Дочь Хайди Клум снялась в прозрачной блузе и без бюстгальтера для глянца

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Agata Serge / Glamour

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум снялась в откровенном наряде для немецкой версии журнала Glamour. Соответствующие снимки появились на сайте глянцевого издания.

20-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в прозрачной белой блузе, оформленной рюшами. Девушка позировала перед камерой без бюстгальтера, положив руки на талию. Ее внешний вид дополнили макияж в нюдовых тонах и белые тюльпаны, торчащие за ее головой.

Кроме того, издание опубликовало кадр, на котором наследница супермодели запечатлена в чепчике марки Alida Millinery и прозрачном черном платье бренда Ulla Johnson, украшенном абстрактным узором. Она позировала перед камерой, отказавшись полностью от нижнего белья.

В феврале сообщалось, что Лени Клум снялась в прозрачной юбке.

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