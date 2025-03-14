Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:49, 14 марта 2025Наука и техника

На Западе нашли способ сделать бесполезными российские системы РЭБ

Defence News: Западное оружие на Украине готовится обойти российские системы РЭБ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Западное оружие, поставленное Украине, в частности, пусковые установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), готовится обойти российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), искажающие сигнал глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом рассказывает Defence News.

Издание напоминает, что после начала применения Украиной довольно быстро эффективность M142 HIMARS упала, поскольку российские системы РЭБ начали искажать сигнал GPS, необходимый для наведения снарядов западного произхводства. Одно из решений этой проблемы нашла компания BAE Systems, производящая комплект противодействия средствам РЭБ Digital GPS Anti-Jam Receiver (DIGAR), который может сделать бесполезным использование глушения.

По словам источника из западного военно-промышленного комплекса, с которым пообщалось издание, проведенные Военно-воздушными силами США испытания показали высокую эффективность DIGAR (по своим габаритам сопоставимым с обычным ноутбуком) против средств РЭБ. «Если пользователь все еще подвергается глушению даже после установки DIGAR, то вражеский передатчик будет настолько близко, что по нему можно будет стрелять из винтовки», — рассказал собеседник.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Издание заметило, что другие компании уже располагают аналогичными решениями или работают над ними. По словам источника, «все международные компании получат DIGAR». «Что касается европейских пользователей, то некоторые из них уже начали отправлять свои пусковые установки в США, чтобы те разобрали, модернизировали и затем собрали заново. Все недавно произведенные HIMARS получат DIGAR прямо с конвейера», — говорится в публикации.

В сентябре газете «Взгляд» военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал, что российские инженеры получили возможность досконально изучить американскую реактивную систему залпового огня M142 HIMARS: узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены, а также рассчитать траекторию полета ракеты.

    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме оценили пресс-конференцию Путина

    Хинштейн заявил о массовых военных преступлениях ВСУ в Курской области

    В России высказались о ценности оставленной ВСУ под Курском лучшей техники

    Тренер «Вашингтона» высказался о неудачной игре Овечкина

    На Западе оценили реакцию Зеленского на слова Путина о прекращении огня

    Влад Бумага захотел обанкротить свой бизнес по продаже чипсов и газировки

    Прокуратура признала незаконным возбуждение дела против замглавы российского города

    Дания пригрозила США войной из-за Гренландии

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Звезду сериала «Каменская» экстренно госпитализировали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше