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14:24, 14 марта 2025Из жизни

Собака отбилась от леопарда и попала на видео

В Индии собака сумела отбиться от леопарда и попала на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Индии леопард набросился на спящую собаку и ушел ни с чем. Об этом пишет Need To Know.

Не подозревая об опасности, владелец собаки Джаянанд Кейл лежал на кровати на улице и смотрел что-то в телефоне. Рядом с ним на земле мирно спал его пес. Вдруг на участке Кейла появился леопард. Он стал медленно и бесшумно приближаться к собаке. Та не замечала угрозы, пока леопард не схватил ее за шкирку зубами и не убежал с ней.

Несмотря на хватку дикой кошки, собаке удалось отбиться от нее. Она вернулась к хозяину, начала лаять, и леопард исчез в кустах. Его неудачное нападение на пса попало на видео.

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Местные жители заявили, что леопарды все чаще и чаще стали появляться у жилых домов. Они призвали Департамент лесного хозяйства установить ловушки или предпринять другие меры для защиты населения. Эксперты объясняют, что леопарды стали пробираться к домам, потому что люди вырубают леса, и животным становится негде жить.

Индийский леопард называют одной из самых опасных хищных кошек. В Индии обитает около 12-14 тысяч особей. Этот вид считается уязвимым, так как является лакомой добычей для браконьеров.

Ранее сообщалось, что фермер из Индии стал жертвой леопарда. Кошка растерзала его в первые минуты атаки, помочь ему было нельзя.

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