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14:18, 14 марта 2025Мир

Трампа обвинили в проблемах Великобритании

Глава Минфина Британии Ривз намекнула на вину Трампа в проблемах страны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экономика Великобритании сократилась на 0,1 процента в январе — это произошло после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США. В сокращении масштабов британской экономики министр финансов Рейчел Ривз неявно намекнула на американского лидера, пишет Newsweek.

«Мир изменился, и по всему земному шару мы ощущаем последствия», — заявила политик.

12 марта 2025 года в США вступили в силу 25-процентные тарифы на ввоз алюминия и стали. Они затронули Великобританию и другие дружественные Америке страны.

В прошлом году профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Туомас Малинен резко выразился о Ривз. Тогда он назвал ее «идиоткой или коррумпированным человеком» в социальной сети X.

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