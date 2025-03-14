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17:45, 14 марта 2025Бывший СССР

Зеленскому доложили о задержании подозреваемого в убийстве поджигателя Дома профсоюзов

Зеленский: глава МВД доложил о задержании подозреваемого в убийстве Ганула
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Игоря Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о задержании подозреваемого в убийстве участника поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула. Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

«Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения», — написал Зеленский по итогам разговора с главой МВД Украины.

Украинский лидер также рассказал, что поручил руководству Службы безопасности Украины (СБУ), МВД и прокуратуры привлечь все необходимые силы и средства для установления всех фактов.

Днем 14 марта в Одессе на Ганула было совершено покушение с применением огнестрельного оружия, в результате он скончался на месте. Момент его убийства попал на видео. Спустя несколько часов стало известно о задержании подозреваемого в убийстве известного неонациста.

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