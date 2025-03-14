Жена Карпина сравнила себя с Дзюбой

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в эфире «Матч ТВ» в шутку сравнила себя с форвардом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой.
Супруге специалиста напомнили о том, что Карпин обещал не вызывать в национальную команду игроков старше 30 лет и спросили о том, часто ли он так «переобувается» в семье. «Ну нет. Меня регулярно вызывает, хотя мне уже за 30 тоже, как и Дзюбе. Мы примерно ровесники», — заявила Карпина.
Ранее вызов Дзюбы в сборную России высмеял бывший футболист команды Александр Мостовой. «Когда надо было, не вызывали, какие-то конфликты были», — отметил он.
О вызове Дзюбы в сборную России стало известно ранее 13 марта. Форвард никогда не играл за национальную команду при Карпине.