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02:47, 15 марта 2025Наука и техника

Crew Dragon с россиянином стартовал к МКС

Crew Dragon с россиянином Песковым стартовал к МКС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters / Joe Skipper

Корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщает Telegram-канал Shot.

К МКС полетели космонавт «Роскосмоса» (РФ) Кирилл Песков и астронавты NASA (США) Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA (Япония) Такуя Ониси.

Ранее компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, намеченный на 13 марта. Причиной этого НАСА назвало неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.

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