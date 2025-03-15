Фетисов одной фразой раскритиковал хоккеиста ЦСКА за нарушение антидопинговых правил

Депутат Фетисов о допинге хоккеиста ЦСКА Каменева: Это безответственность

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал нападающего московского ЦСКА Владислава Каменева за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит «Матч ТВ».

Фетисов фразой «Это безответственность и пофигизм!» оценил действия хоккеиста. Он добавил, что Каменев должен был понимать, какие последствия его ждут из-за употребления мельдония.

Ранее Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что в пробе Каменева, предположительно, обнаружен мельдоний.

Каменев в нынешнем сезоне провел 63 матча в КХЛ. Он отметился десятью голами и 16 передачами.