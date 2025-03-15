Депутат Швыткин: Морально-психологическое состояние ВСУ подорвано

Морально-психологическое состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за положения частей украинской армии в Курской области подорвано, указал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Противник отступает. Противник взят в окружение. Значимость этих территорий для нас очевидна, потому что это исконно русские земли и приграничные территории. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал на это внимание. Я думаю, что независимо от исхода переговоров, в любом случае данной территории будет уделяться достаточно большое внимание, и это объяснимо», — заявил Швыткин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на сворачивание вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

14 марта президент России Владимир Путин предложил ВСУ сдаться в плен в Курской области. Он пообещал сохранить жизнь и гарантировал достойное обращение всем сложившим оружие бойцам.

