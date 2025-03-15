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15:45, 15 марта 2025Россия

Российские военные рассказали об обстановке в освобожденной Судже

Российские военные рассказали, что ВСУ продолжают обстреливать Суджу дронами
Мария Винар
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные рассказали об обстановке в освобожденной Судже Курской области. Соответствующее видео публикует Telegram-канал издания «Известия».

По их словам, обстановка непростая. Бежавшие из города боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать его дронами, кассетными боеприпасами и артиллерией.

В размещенном видео российские военнослужащие показали воронку от свежего прилета снаряда, а также рядом стоящий сгоревший легковой автомобиль. По словам бойца, машину атаковали кассетными боеприпасами.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин отметил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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