Российские военные рассказали, что ВСУ продолжают обстреливать Суджу дронами

Российские военные рассказали об обстановке в освобожденной Судже Курской области. Соответствующее видео публикует Telegram-канал издания «Известия».

По их словам, обстановка непростая. Бежавшие из города боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать его дронами, кассетными боеприпасами и артиллерией.

В размещенном видео российские военнослужащие показали воронку от свежего прилета снаряда, а также рядом стоящий сгоревший легковой автомобиль. По словам бойца, машину атаковали кассетными боеприпасами.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин отметил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.