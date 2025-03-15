Российскую теннисистку дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил

Российская теннисистка Анна Лытнева получила дисквалификацию сроком на один год за нарушение правил антикоррупционной программы (TACP). Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Россиянке предъявили обвинения по четырем пунктам. Ее заподозрили в манипуляции результатами, содействии игроку в том, чтобы он не прикладывал максимум усилий в матче, сговоре с целью совершения коррупционного правонарушения и подстрекательстве. Лытневу признали виновной, срок дисквалификации отсчитывается с 25 февраля текущего года.
Помимо дисквалификации, теннисистку оштрафовали на 5 тысяч долларов, из них на 3 тысячи — условно. Спортсменка не поднималась выше 1377-го места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало 19-летнего российского хоккеиста Егора Андриянова за употребление наркотиков. В допинг-пробе игрока были обнаружены каннабиноиды