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10:21, 15 марта 2025Спорт

Российскую теннисистку дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил

Теннисистку Лытневу дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Российская теннисистка Анна Лытнева получила дисквалификацию сроком на один год за нарушение правил антикоррупционной программы (TACP). Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Россиянке предъявили обвинения по четырем пунктам. Ее заподозрили в манипуляции результатами, содействии игроку в том, чтобы он не прикладывал максимум усилий в матче, сговоре с целью совершения коррупционного правонарушения и подстрекательстве. Лытневу признали виновной, срок дисквалификации отсчитывается с 25 февраля текущего года.

Помимо дисквалификации, теннисистку оштрафовали на 5 тысяч долларов, из них на 3 тысячи — условно. Спортсменка не поднималась выше 1377-го места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало 19-летнего российского хоккеиста Егора Андриянова за употребление наркотиков. В допинг-пробе игрока были обнаружены каннабиноиды

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