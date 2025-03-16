Ракета «Ангара» вывела на орбиту военные спутники

МО России: Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники

Ракета-носитель «Ангара-1.2», запущенная Воздушно-космическими силами (ВКС) с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту военные спутники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск ракеты в 13:50 по московскому времени и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли успешно. «С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме», — уточнили в Минобороны.

Ранее 16 марта Минобороны успешно запустило «Ангару» со спутниками.