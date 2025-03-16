«Краснодар» победил «Ростов» в РПЛ

«Краснодар» победил «Ростов» со счетом 1:0 в матче 21-го тура РПЛ

«Краснодар» победил «Ростов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол матча на счету нигерийского нападающего быков Мозеса Кобнана на 78-й минуте.

«Краснодар» набрал 46 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками располагается на восьмой строчке.

В 22-м туре «Краснодар» 30 марта примет воронежский «Факел». На следующий день «Ростов» в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном».