Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 16 марта 2025Путешествия

Латвия приостановила пропуск на погранпереходе с Белоруссией

Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия приостановила пропуск на пограничном переходе с Белоруссией. Об этом сообщил белорусский госпогранкомитет, передает РИА Новости.

«Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки с 14:00 прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях», — указано в сообщении погранкомитета.

Отмечается, что о причинах произошедшего официальной информации не поступало, а въезда в Латвию ожидают около 20 автомобилей.

Ранее белорусские пограничники задержали в Верхнедвинском районе экстремиста с Украины, пытавшегося попасть на территорию республики из Латвии.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник США рассказал об обсуждении Черного моря в контексте мирных переговоров

    «Краснодар» победил «Ростов» в РПЛ

    Командир «Ахмата» раскрыл подробности операции «Поток»

    Российский университет подтвердил отсрочку для актера Эйдельштейна от армии

    Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» Аид впервые показал лицо

    Бойцы ВСУ вывалились из подбитой БРДМ на полном ходу и попали на видео

    Трое детей подорвались на мине-ловушке во время игры в саду

    Раскрыты способы вычислить алкоголика и наркомана на первом свидании

    Европа захотела отправить тысячи миротворцев на Украину

    Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше