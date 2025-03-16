Олимпийский чемпион дал совет главе МОК после обвинений в адрес России

Олимпийский чемпион Васильев посоветовал главе МОК Баху обратиться к психиатру

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который обвинил Россию в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Васильев посоветовал Баху обратиться к психиатру. «У него явно стало не в порядке с головой. Достаточно вспомнить, когда он просил ему объяснить, чем отличается мужчина от женщины», — заявил он.

Ранее Бах заявил, что скандал с участием двух женщин-боксеров стал результатом российской кампании по распространению фейковых новостей. По его мнению, критика в адрес спортсменок не имеет ничего общего с реальностью.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало волну критики.