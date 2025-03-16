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11:53, 16 марта 2025Спорт

Овечкин прокомментировал приближение к рекорду Гретцки

Хоккеист Овечкин о приближении к рекорду Гретцки: Много внимания, это круто
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gonzales / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал приближение к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на странице команды в социальной сети X.

Хоккеист поблагодарил зрителей на трибунах, которые скандировали его имя. «Сейчас много людей следят за происходящим. Много внимания, это очень круто», — заявил он.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ до семи голов. Теперь в активе 38-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.

После этого НХЛ обновила прогноз о сроках, когда Овечкин сможет побить бомбардирский рекорд Гретцки. При сохранении такой результативности россиянин сможет обойти рекорд Гретцки 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».

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