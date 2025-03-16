Перспективы смягчения европейских санкций против России оценили

Политолог Калачев заявил об отсутствии перспектив смягчения европейских санкций

Перспективы смягчения европейских санкций против России на данный момент не просматриваются, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Более того, он допустил введение новых ограничений как со стороны Европы, так и со стороны США.

«Все это может обсуждаться только после мирного соглашения, которое, по мнению Европы, должно учитывать также ее позицию и позицию Украины. Но Россия на данный момент не готова уступать ни по одному требованию. Пока мы не видим даже временного перемирия, говорить о смягчении санкций преждевременно. Допускаю, что будут вводиться новые ограничения и со стороны Европы, и со стороны США, если там увидят, что Россия не готова к компромиссам», — сказал политолог.

Он объяснил, что главными спорными моментами для Европы и России являются вопросы о милитаризации Украины и о новых территориях. Если США готовы пойти на какие-то уступки по этим направлениям, то страны ЕС, уверен политолог, выступят против.

«Европа хочет, чтобы украинская армия была вооружена. Им нужен буфер между ними и Россией. Вторая тема — это территории. Может, Запад готов как-то признать нынешний раздел, но не новые территориальные потери Украины», — считает Калачев.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сорвать продление персональных санкций ЕС против России. До этого появилась информация о том, что США начали работу над смягчением антироссийских санкций.