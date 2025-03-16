Песков раскрыл подробности посещения Путиным Курской области

Песков: Путин лично принял решение изменить график и посетить Курскую область

Президент России Владимир Путин лично принял решение изменить график и посетить Курскую область. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля отметил, что в рабочем графике главы государства в среду стояло совещание по экономическим вопросам.

«Но президент принял другое решение», — прокомментировал Песков решение президента России поехать в Курскую область.

Ранее политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что неожиданный визит президента России Владимира Путина в Курскую область, который произошел вскоре после переговоров США и Украины, указывает на важность учета российских условий для прекращения огня.