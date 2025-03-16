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15:18, 16 марта 2025Интернет и СМИ

Пожаловавшийся на комика Останина активист обвинил его в насмешке над инвалидом

Активист Зайцев заявил, что комик Останин усмехнулся над инвалидом в своей шутке
Екатерина Ештокина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Артемий Останин

Артемий Останин. Кадр: Telegram-канал SHOT

Российский активист Зайцев (имя неизвестно), который пожаловался на комика Артемия Останина из-за шутки про мужчину без ног в метро, обвинил его в насмешке над инвалидом. Его комментарий публикует издание «Подъем».

По его словам, у зрителей номера из-за слов «подорвался на мине» возникает ассоциация именно с участниками СВО, а также конфликтов в Афганистане и Чечне. «Мы как общество услышали конкретные слова. Если даже представим, что не на войне, он (Останин) в любом случае насмехается над инвалидом. Это в любом случае оскорбление чести и достоинства, так или иначе это статья. Проверка все покажет. Понятно, что вину он на себя брать не будет», — заявил активист.

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При этом Зайцев рассказал, что стендапер не захотел извиняться. «Вчера наш коллега писал ему в Telegram, скидывал разные скриншоты, что люди возмущаются, и задал ему вопрос, мол, как ты считаешь, это нормально? Он ответил, что можно было бы посмешнее пошутить. То есть, вчера он не хотел никаких извинений, а хотел еще смешнее пошутить», — отметил он.

Ранее в марте Останин объяснил свою шутку про «культяпковозку» ситуацией с инвалидом в метро, который сбил его с ног. Он подчеркнул, что речь шла о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать».

Известно, что из-за высказываний Останина возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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