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20:12, 16 марта 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продолжающемся наступлении в Донбассе

Пушилин: Резервы ВСУ с курского направления не остановили ВС России в Донбассе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перебросили с курского направления на красноармейское, не остановили Вооруженные силы (ВС) России. О продолжающемся наступлении в Донбассе рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, российские войска стабилизировали ситуацию и продолжили движение вперед. Пушилин сообщил, что наиболее быстрое продвижение ВС России отмечается в районе Великой Новоселки.

Ранее в марте появилось видео, демонстрирующее вываливающихся из подбитой боевой разведывательно-дозорной машины (БРДМ) бойцов ВСУ. Машину поразили проводным дроном «Князь Вандал Новгородский».

В том же месяце стало известно, что артиллеристы группировки войск «Центр» поразили позиции 32-й бригады ВСУ на красноармейском направлении.

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