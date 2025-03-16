Пушилин рассказал о продолжающемся наступлении в Донбассе

Пушилин: Резервы ВСУ с курского направления не остановили ВС России в Донбассе

Резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перебросили с курского направления на красноармейское, не остановили Вооруженные силы (ВС) России. О продолжающемся наступлении в Донбассе рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, российские войска стабилизировали ситуацию и продолжили движение вперед. Пушилин сообщил, что наиболее быстрое продвижение ВС России отмечается в районе Великой Новоселки.

Ранее в марте появилось видео, демонстрирующее вываливающихся из подбитой боевой разведывательно-дозорной машины (БРДМ) бойцов ВСУ. Машину поразили проводным дроном «Князь Вандал Новгородский».

В том же месяце стало известно, что артиллеристы группировки войск «Центр» поразили позиции 32-й бригады ВСУ на красноармейском направлении.