Россиян предупредили о рисках схем застройщиков при продаже жилья

Эксперт по недвижимости Вяльшина назвала рискованным ряд схем застройщиков

Застройщики разработали множество инструментов для поддержания интереса покупателей к приобретению недвижимости в условиях отсутствия льготной ипотеки, рассказала «Ленте.ру» руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Специалист предупредила, что некоторые предлагаемые схемы связаны с высокими рисками для покупателя.

«Один из вариантов — рассрочка с отложенной ипотекой, когда клиент оплачивает стоимость жилья частями, без привлечения банковских кредитов. Такие рассрочки чаще ограничены одним-двумя годами. Опасность здесь в том, что рост ставок по ипотеке может продолжаться, а оформить такой кредит в будущем может быть непросто. Также в ряде случаев девелоперы вправе аннулировать договор. Риском является и отсутствие регистрации договора покупки в Росреестре до момента полной оплаты», — рассказала Вяльшина.

Другой распространенный вариант, по словам эксперта, — аренда с правом выкупа. В этом формате покупатель вносит платежи, сходные с арендной платой, которые накапливаются и учитываются как первоначальный взнос для оформления ипотеки.

«К рискам можно отнести изменение банковского предложения, а также ухудшение финансовой ситуации покупателя, что может создать дополнительные препятствия для сделки, — объяснила Вяльшина. — В случае возникновения трудностей покупателю, возможно, придется съехать из квартиры, при этом возврат уплаченной суммы не предусмотрен».

Также, как рассказала специалистка, нередко застройщики предлагают льготную ипотеку по ставкам ниже, чем в госпрограмме. Застройщик компенсирует банку недополученную прибыль, при этом перекладывая расходы на покупателя, завышая стоимость недвижимости.

«В некоторых случаях застройщики не поднимают цену квартиры напрямую, но требуют, чтобы заемщик приобрел страхование жизни на весь срок ипотеки. Договор страхования оформляется через самого застройщика, что делает его агентом или брокером страховой компании. Стоимость такой страховки часто достигает нескольких сотен тысяч рублей и автоматически включается в сумму ипотечного кредита. Существенная часть этих денег идет в качестве комиссии застройщику», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует ввести новые лимиты по ипотеке и автокредитам с 1 апреля. Ограничения распространятся на тех ипотечников, чей показатель долговой нагрузки превышает 80 процентов. Также лимиты хотят установить на кредиты с первоначальным взносом в размере менее 20 процентов.