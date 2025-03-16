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10:33, 16 марта 2025Мир

США проинформировали Россию об операции против хуситов в Йемене

Госсекретарь США Рубио проинформировал Лаврова об операции против хуситов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: U.S. Central Command / Handout via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об операции против хуситов в Йемене. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Государственный секретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь проинформировал Россию об операциях военного сдерживания со стороны США против поддерживаемых Ираном хуситов», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

Хуситы, в свою очередь, пообещали ответить на «американскую агрессию». «Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — заявили они.

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