США проинформировали Россию об операции против хуситов в Йемене

Госсекретарь США Рубио проинформировал Лаврова об операции против хуситов

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об операции против хуситов в Йемене. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Государственный секретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь проинформировал Россию об операциях военного сдерживания со стороны США против поддерживаемых Ираном хуситов», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

Хуситы, в свою очередь, пообещали ответить на «американскую агрессию». «Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — заявили они.