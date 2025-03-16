В Белом доме рассказали о возможных попытках давления на Россию

Уолтц: взаимодействие РФ и США может развиваться, но давление на Москву возможно

Взаимодействие Соединенных Штатов и России может эволюционировать в «широкие отношения». При этом советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц не исключил и возможности давления Вашингтона на Москву в рамках попыток урегулировать украинский конфликт, сообщает Fox News.

Журналисты спросили о возможности давления Вашингтона на Москву для достижения урегулирования конфликта. В ответ Уолтц заявил, что вопрос в том, хочет ли Москва продолжения конфликта или «эволюции отношений».

«Я не буду забегать вперед решений президента США, он сказал, что такой подход возможен, а также возможны широкие, другие отношения с Россией», — подчеркнул он.

Майк Уолтц добавил, что Вашингтон слышит заявления из России и не расценивает их как отрицательный ответ на предложение по установлению режима прекращения огня в украинском конфликте.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает рычагами давления на Россию. При этом он не хочет говорить о них в связи с позитивным ходом переговоров с Москвой по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Также глава государства подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.