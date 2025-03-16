В МИД России заявили о стремлении Макрона придумать оправдание для участия в конфликте

Мирошник: Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание, рвет подметки! Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания, с доводом: "Ну я так думаю!"», — написал он.

Ранее Макрон говорил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. По его словам, европейские страны планируют отправить по «несколько тысяч человек в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку».

Перед этим французский лидер и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от Кремля согласиться на условия перемирия, озвученные украинским главой Владимиром Зеленским.