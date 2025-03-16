Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 16 марта 2025Мир

В МИД России заявили о стремлении Макрона придумать оправдание для участия в конфликте

Мирошник: Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание, рвет подметки! Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания, с доводом: "Ну я так думаю!"», — написал он.

Ранее Макрон говорил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. По его словам, европейские страны планируют отправить по «несколько тысяч человек в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку».

Перед этим французский лидер и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от Кремля согласиться на условия перемирия, озвученные украинским главой Владимиром Зеленским.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы продолжаем и будем продолжать». В МИД Украины заявили, что ВСУ не прекратят операции в Курской области

    В МИД России заявили о стремлении Макрона придумать оправдание для участия в конфликте

    На Ямале двое детей замерзли насмерть в тундре

    Бойцы армии России уничтожили группу БПЛА ВСУ в Курской области

    Ушаков сообщил о раскрытии США озабоченностей России по перемирию на Украине

    Трехлетний мальчик спас прабабушку

    Российские бойцы показали место начала штурма во время операции «Поток»

    Певцы Мари Краймбрери и Дава поженились

    В российском селе погиб тракторист из-за атаки украинских военных

    Минобороны успешно запустило «Ангару» со спутниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше