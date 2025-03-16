В НХЛ назвали возможную дату рекорда Овечкина

НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз о сроках, когда нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить бомбардирский рекорд канадца Уэйна Гретцки. О возможной дате установления рекорда сообщается на официальном сайте лиги.

Согласно подсчетам, Овечкин в текущем сезоне забивает в среднем 0,67 гола за игру. При сохранении такой результативности россиянин сможет обойти рекорд Гретцки 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».

Однако если брать всю карьеру Овечкина, то его результативность уменьшается до 0,6 гола за игру. Если он будет забивать в таком темпе, то установление рекорда произойдет 15 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкину осталось забросить восемь шайб для того, чтобы обойти достижение Гретцки (894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ).

Ранее цены на билеты на матчи НХЛ с участием «Вашингтона» серьезно выросли из-за приближения рекорда Овечкина. Дороже всего стоят билеты на игры «Кэпиталз» в промежутке со 2 по 10 апреля. Аналитики предполагают, что рекорд может быть побит именно в этот период.