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07:03, 16 марта 2025Спорт

В НХЛ назвали возможную дату рекорда Овечкина

НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Curtis Comeau / Icon Sportswire / Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз о сроках, когда нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить бомбардирский рекорд канадца Уэйна Гретцки. О возможной дате установления рекорда сообщается на официальном сайте лиги.

Согласно подсчетам, Овечкин в текущем сезоне забивает в среднем 0,67 гола за игру. При сохранении такой результативности россиянин сможет обойти рекорд Гретцки 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».

Однако если брать всю карьеру Овечкина, то его результативность уменьшается до 0,6 гола за игру. Если он будет забивать в таком темпе, то установление рекорда произойдет 15 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкину осталось забросить восемь шайб для того, чтобы обойти достижение Гретцки (894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ).

Ранее цены на билеты на матчи НХЛ с участием «Вашингтона» серьезно выросли из-за приближения рекорда Овечкина. Дороже всего стоят билеты на игры «Кэпиталз» в промежутке со 2 по 10 апреля. Аналитики предполагают, что рекорд может быть побит именно в этот период.

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