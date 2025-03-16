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01:02, 17 марта 2025Бывший СССР

Зеленский объяснил назначение нового главы Генштаба

Зеленский рассказал, почему называл нового главу Генштаба Гнатова
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину назначения нового главы Генштаба Андрея Гнатова. Видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

По словам украинского главы, задача Гнатова – более активное развитие корпусной системы.

«Все, благодаря чему наши бригады научились войне, должно внедриться на сто процентов уже на уровне планирования», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области. Это следует из опубликованной военным ведомством карты, согласно которой город находится под контролем России. После Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

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