Зеленский объяснил назначение нового главы Генштаба

Зеленский рассказал, почему называл нового главу Генштаба Гнатова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину назначения нового главы Генштаба Андрея Гнатова. Видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

По словам украинского главы, задача Гнатова – более активное развитие корпусной системы.

«Все, благодаря чему наши бригады научились войне, должно внедриться на сто процентов уже на уровне планирования», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области. Это следует из опубликованной военным ведомством карты, согласно которой город находится под контролем России. После Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.