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15:58, 17 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России ответили на названные Украиной три красные линии на переговорах

Депутат Чепа отверг названные Украиной три красные линии на переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Проведение мирных переговоров с учетом названных украинской стороной трех красных линий невозможно, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил, что предъявленные Киевом требования напрямую связаны с причиной начала специальной военной операции (СВО).

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева есть три красные линии на предстоящих переговорах. Первая, по его словам, — это признание утраты территорий. Вторая — это фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). Третья красная линия Киева — ограничение численности вооруженных сил.

«Украина многие годы жила ожиданиями, когда их примут в ЕС и НАТО. Исходя из этих позиций они и выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику. Когда на протяжении нескольких лет велась полемика о том, что этого не будет, они продолжали верить, так как постоянно получали некие сигналы от многих лидеров ЕС о том, что их ожидания будут исполнены», — подчеркнул Чепа.

Все то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что в рамках мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта и последующих гарантий безопасности Россия потребует нейтрального статуса Украины.

«Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса. (...) Что касается обсуждений, то, конечно, они на сегодня не ведутся, поскольку нет переговоров», — отмечал Грушко.

Вот это да!
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