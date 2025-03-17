В России ответили на названные Украиной три красные линии на переговорах

Проведение мирных переговоров с учетом названных украинской стороной трех красных линий невозможно, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил, что предъявленные Киевом требования напрямую связаны с причиной начала специальной военной операции (СВО).
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева есть три красные линии на предстоящих переговорах. Первая, по его словам, — это признание утраты территорий. Вторая — это фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). Третья красная линия Киева — ограничение численности вооруженных сил.
«Украина многие годы жила ожиданиями, когда их примут в ЕС и НАТО. Исходя из этих позиций они и выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику. Когда на протяжении нескольких лет велась полемика о том, что этого не будет, они продолжали верить, так как постоянно получали некие сигналы от многих лидеров ЕС о том, что их ожидания будут исполнены», — подчеркнул Чепа.
Все то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет
До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что в рамках мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта и последующих гарантий безопасности Россия потребует нейтрального статуса Украины.
«Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса. (...) Что касается обсуждений, то, конечно, они на сегодня не ведутся, поскольку нет переговоров», — отмечал Грушко.