Глава «Зенита» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Глава «Зенита» Александр Медведев раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскритиковал судейство в матче петербургской команды с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Недовольство функционера вызвала работа системы видеопомощи арбитрам (VAR). «Хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведет, тем не менее: если бы с нашей системой VAR выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», — заявил глава клуба.

Арбитры на VAR несколько раз просматривали эпизоды по ходу матча. Главный судья матча Сергей Иванов после консультаций с ними принял решение не назначать пенальти в ворота «Зенита», а также засчитать решающий гол «Спартака», который проверяли на предмет офсайда.

Игра прошла 16 марта в Москве. Победу со счетом 2:1 одержал «Спартак».