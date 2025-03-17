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13:03, 17 марта 2025Спорт

Глава «Зенита» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Глава «Зенита» Александр Медведев раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскритиковал судейство в матче петербургской команды с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Недовольство функционера вызвала работа системы видеопомощи арбитрам (VAR). «Хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведет, тем не менее: если бы с нашей системой VAR выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», — заявил глава клуба.

Арбитры на VAR несколько раз просматривали эпизоды по ходу матча. Главный судья матча Сергей Иванов после консультаций с ними принял решение не назначать пенальти в ворота «Зенита», а также засчитать решающий гол «Спартака», который проверяли на предмет офсайда.

Игра прошла 16 марта в Москве. Победу со счетом 2:1 одержал «Спартак».

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