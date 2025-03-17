Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:43, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Карлсон сравнил изменения в России и США за 25 лет

Журналист Такер Карлсон: Жизнь в России сейчас лучше, чем была 25 лет назад
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон сравнил изменения, которые произошли в России и в США за последние 25 лет. На эту тему он порассуждал в беседе с коллегой Клейтоном Моррисоном, запись доступна на YouTube.

«Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. Кто-то может сказать, что это не так? Это так», — заявил журналист. При этом, по мнению Карлсона, в США за этот период уровень жизни в мегаполисах стал хуже. Он объяснил это действиями президентов, которые управляли страной в это время.

Ранее Карлсон раскритиковал власти Украины. При этом журналист отметил, что хорошо относится к украинцам, и назвал их храбрыми и порядочными людьми.

До этого Карлсон сравнил Нью-Йорк с помойкой. По мнению журналиста, город очень грязный и дурно пахнущий. Он также выразил надежду, что мегаполис изменится к лучшему.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это похоже на звук ракеты». Против протестующих в Сербии могли применить звуковую пушку. Как это было?

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Доктор Мясников назвал жителей одной европейской страны «нацией абсолютно больных людей»

    Карпин рассказал о реакции Дзюбы на вызов в сборную России

    Меган Маркл в своем шоу посоветовала зрителям опасный рецепт соли для ванн

    Сестре жертвы теракта в «Крокусе» выдали 12 килограммов его останков и 300 тысяч рублей

    Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

    В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

    Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

    На Западе предсказали Украине потерю Львова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше