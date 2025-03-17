Предложение США о перемирии на Украине назвали ловушкой для России

MP: предложение США о перемирии на Украине может быть ловушкой для России

Предложение США о перемирии на Украине может быть ловушкой для России. Такое мнение выразил обозреватель Кшиштоф Варецкий в статье для польского издания Myśl Polska (MP).

«Настаивая на перемирии без учета российских условий, американцы, похоже, дают понять, что на самом деле они не хотят заключать прочный мир (...) Форсирование заключения сделки по сырью показывает, что они хотят как можно скорее добраться до украинских полезных ископаемых», — написал Варецкий.

Автор статьи назвал предложение Вашингтона о перемирии попыткой загнать Москву в ловушку. С помощью него США хотят представить Россию в глазах мировой общественности агрессором, который не хочет мира, полагает Варецкий.

11 марта Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков раскритиковал эту инициативу, подчеркнув, что перемирие станет передышкой для украинских военных.